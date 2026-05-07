Les jeudis Apéro-Barque sur le Marais Poitevin Embarcadère La Maison du Marais Longeville-sur-Mer
Les jeudis Apéro-Barque sur le Marais Poitevin Embarcadère La Maison du Marais Longeville-sur-Mer jeudi 7 mai 2026.
Longeville-sur-Mer
Les jeudis Apéro-Barque sur le Marais Poitevin
Embarcadère La Maison du Marais 1 Chemin du Pont de la Pépière Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25
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Embarcadère La Maison du Marais 1 Chemin du Pont de la Pépière Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 41 04 92
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English :
L’événement Les jeudis Apéro-Barque sur le Marais Poitevin Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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