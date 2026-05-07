Les jeudis Apéro-Barque sur le Marais Poitevin Embarcadère La Maison du Marais Longeville-sur-Mer

Longeville-sur-Mer

Les jeudis Apéro-Barque sur le Marais Poitevin

Embarcadère La Maison du Marais 1 Chemin du Pont de la Pépière Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25

.

Embarcadère La Maison du Marais 1 Chemin du Pont de la Pépière Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 41 04 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les jeudis Apéro-Barque sur le Marais Poitevin Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral