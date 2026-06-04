Fleury-la-Montagne

47e Randonnée Pédestre du Brionnais

Salle Communale Fleury-la-Montagne Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

6 parcours vous sont proposés 5-10-15-20-25-30 km avec au total 4 ravitaillements dont un relai avec des produits du terroir.

Crêpes à l’arrivée.

Les départs se font à partir de 7h et jusqu’à 9h30 pour les 30 km, 10h30 pour les 25 km, 11h pour les 20 km, 12h pour les 15 km, 13h pour les 10km et 14h pour les 5 km. .

Salle Communale Fleury-la-Montagne 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 52 10 97 jeanmi-agnes.prevost@orange.fr

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English : 47e Randonnée Pédestre du Brionnais

L’événement 47e Randonnée Pédestre du Brionnais Fleury-la-Montagne a été mis à jour le 2026-06-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)