Informations pratiques

Bannay

47ème Rallye des Vignobles Cosne Pouilly Sancerre

Bannay Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 08:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Envie de sport, de nature et de paysages d’exception ? Rejoignez-nous pour le 47? Rallye des Vignobles Cosne Pouilly Sancerre, organisé par l’UCS Club de Cosne !

Que vous soyez sportif confirmé, amateur de balades ou simplement curieux de découvrir notre magnifique territoire, il y en a pour tous les goûts

7 parcours vélo 100, 90, 70, 60, 45 et 30 km, adaptés au gravel, VTT et vélo de route.

3 parcours marche 8, 12 et 20 km.

Au fil des kilomètres, partez à la découverte de circuits sportifs et touristiques offrant des panoramas remarquables sur les vignobles et les villages de notre région. Traversez le cœur de trois prestigieuses appellations viticoles Coteaux du Giennois Pouilly-Fumé Sancerre

Venez partager un moment convivial, entre passion du sport, découverte du patrimoine et plaisir de la nature !

Que vous rouliez, marchiez ou pédaliez en famille ou entre amis, le Rallye des Vignobles vous promet une journée inoubliable. 5 .

Bannay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 10 70 36 85 ucscyclosecretaire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The UCS club de Cosne offers 7 routes (100, 70, 70, 60, 50, 45, 30 km) for gravel, mountain and road bikes

These are both sporting and tourist circuits, allowing participants to discover the panoramic views and vineyards of the surrounding communes and the 3 AOC wine-growing regions: Coteaux

L’événement 47ème Rallye des Vignobles Cosne Pouilly Sancerre Bannay a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois