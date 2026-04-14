47ème randonnée pédestre – Lailly en Val, Salle de la lisotte, Lailly-en-Val

47ème randonnée pédestre – Lailly en Val Dimanche 26 avril, 07h00 Salle de la lisotte Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T07:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T07:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

Randonnée composée de 4 parcours, à travers plaines et bois, ouverts à toutes et tous :

22 km départ de 7 h à 9 h

14 km départ à partir de 8 h

10 km départ à partir de 8 h 30 et 5 km à partir de 9 h

Pot de l’amitié à l’arrivée, prévoir son gobelet

Salle de la lisotte Chemin des Amandiers, 45740 Lailly-en-Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « alclailly@gmail.com »}]

4 circuits : 22, 14, 10 et 5 km à travers plaines et bois randonnée Loiret

600*450