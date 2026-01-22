Ouverture des Jardins de la Régie

Chemin du Gouffre Lailly-en-Val Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06

Les Jardins de la Régie à Lailly-en-Val vous ouvrent leurs portes !

À Lailly-en-Val, venez découvrir les Jardins de la Régie, un jardin contemporain de 10 000m² créé il y a une dizaine d’années, par des passionnés de botanique et paysage. Le jardin est constitué de plusieurs espaces thématiques. Dès l’entrée, le visiteur est happé dans les 4 carrés ordonnés selon la rose des vents, vient ensuite le jardin d’agrément, puis le potager et son verger.

Les Jardins de la Régie ouvriront leurs portes durant deux week-ends en 2025. Ne manquez pas l’opportunité de (re)découvrir ce surprenant écrin de verdure.

Des visites libres sont proposées, ainsi qu’une promenade matinale en compagnie des propriétaires, suivie d’une collation, dimanche 8 juin 2025 à 8h30 (sur inscription par mail ou téléphone).

Sur demande, possibilité de visites guidées. 5 .

Chemin du Gouffre Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 54 40 61 lesjardinsdelaregie@gmail.com

English : Ouverture des Jardins de la Régie

The Jardins de la Régie in Lailly-en-Val open their doors to you!

L’événement Ouverture des Jardins de la Régie Lailly-en-Val a été mis à jour le 2026-01-22 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE