Lailly-en-Val

Vélostival 2026

Lailly-en-Val Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Vélostival, 3e édition de notre échappée à vélo truffée d’animations. Cette année entre Lailly en Val, Saint Laurent Nouan et Beaugency !

Samedi 13 juin, pédalez avec l'(H)amac pour la 3e édition du Vélostival !!!

Venez explorer les paysages bucoliques de Sologne et du Val de Loire le long d’un parcours semé de surprises

Des spectacles, des visites insolites, des découvertes d’artisanat et de patrimoine local, pause pique-nique… une échappée à vélo de 20 km, festive et familiale !

Une balade cyclotouristique qui s’inscrit dans Les Échappées à Vélo de la Région Centre-Val de Loire !

Participation libre, pour financer les prochains évènements.

Inscription à contact@hamac-lailly.fr ou 06 80 59 53 70

Informations complémentaires à retrouver sur hamac-lailly.fr .

Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 59 53 70 contact@hamac-lailly.fr

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English :

The Vélostival, 3rd edition of our bike escape packed with entertainment. This year between Lailly en Val, Saint Laurent Nouan and Beaugency!

L’événement Vélostival 2026 Lailly-en-Val a été mis à jour le 2026-05-02 par ADRT45