49.3 NUANCES DE RIRE – PASINO GRAND Aix En Provence

49.3 NUANCES DE RIRE Début : 2026-02-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Sud Concerts présente en accord avec Théâtre des deux ânes – Les productions de l’Amiral : 49.3 NUANCES DE RIRERégis Mailhot, artilleur en chef de l’humour politique, et Karine Dubernet, tornade comique de la Revue de presse, réunis pour un dézingage en règle de l’actualité.À leurs côtés : Alexandre Pesle (Caméra Café, Les Guignols de l’Info) et Yann Jamet, l’imitateur aux cent voix.Sketches hilarants, parodies mordantes, répliques cinglantes : tout y passe.Sans filtre, sans tabou, et sans motion de censure.Avec eux, le rire prend le pouvoir et le 49.3 vire au grand numéro comique !

PASINO GRAND 21 avenue de l’Europe 13090 Aix En Provence 13