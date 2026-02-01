Antiquités et brocantes place du palais de justice Aix-en-Provence
Antiquités et brocantes place du palais de justice Mercredi 18 février 2026 de 8h à 18h.
Mercredi 18 mars 2026 de 8h à 18h.
Mercredi 22 avril 2026 de 8h à 18h.
Mercredi 20 mai 2026 de 8h à 18h.
Mercredi 24 juin 2026 de 8h à 18h.
Mercredi 22 juillet 2026 de 8h à 18h.
Mercredi 19 août 2026 de 8h à 18h.
Mercredi 23 septembre 2026 de 8h à 18h.
Mercredi 21 octobre 2026 de 8h à 18h.
Mercredi 18 novembre 2026 de 8h à 18h.
Dimanche 6 décembre 2026 de 8h à 18h.
Place de la Madeleine. Places comtales Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 2026-06-24 08:00:00 2026-06-24 08:00:00