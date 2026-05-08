Spectacle Léo Brière Le secret Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Léo Brière Le secret

Vendredi 12 juin 2026 de 20h30 à 22h.

8, Avenue de la Violette. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Préparez-vous à voir le monde autrement !

Depuis toujours l’être humain cherche à comprendre et à maîtriser ce qui lui échappe hasard, destinée, intuition, manipulation, croyance… Et si derrière tout ça, il y avait un véritable secret ?

Après l’incroyable succès d’EXISTENCES (élu spectacle magique de l’année, 150 représentations et plus de 100 000 spectateurs) Léo Brière vous invite à explorer les mystères du destin à travers des expériences troublantes, drôles et émouvantes.

Il nous est interdit de vous révéler le contenu de ce spectacle mais une chose est sûre, vous reviendrez de cet étrange voyage fasciné et bouleversé… vous ne verrez plus le monde de la même façon…

À votre tour de découvrir… le secret ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Get ready to see the world differently!

L’événement Spectacle Léo Brière Le secret Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence