StarsCup 6 au Z5 Aix En présence de Zinédine Zidane Pôle d’activités d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

StarsCup 6 au Z5 Aix En présence de Zinédine Zidane

Dimanche 7 juin 2026 de 10h à 18h30. Pôle d’activités d’Aix-en-Provence 205 avenue du 12 juillet 1998 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-07

La StarsCup revient le 7 juin ! Avec @zidane et des célébrités

La StarsCup fait son grand retour !

Grande nouveauté Une tribune de 400 places pour vivre l’événement au plus près !



Les Inscriptions ouvertes 48 équipes en foot et 44 équipes en padel. Les 2 équipes gagnantes (foot et padel) affronteront l’équipe de @zidane.

De nombreux cadeaux à gagner. .

Pôle d’activités d’Aix-en-Provence 205 avenue du 12 juillet 1998 Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 55 55 contact.aix@z5sport.com

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English :

The StarsCup returns on June 7! With @zidane and celebrities

L’événement StarsCup 6 au Z5 Aix En présence de Zinédine Zidane Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence