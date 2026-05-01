Jean-Pierre Schneider, Suites Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Jean-Pierre Schneider, Suites

Du 20/05 au 29/08/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 13h à 18h. Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-20 13:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-05-20

La Fondation Saint-John Perse vous convie à une rencontre avec Jean-Pierre Schneider, artiste peintre , Bernard Chambaz, poète , Christophe Fourvel, écrivain et Blandine Jeannest, soprano, suivie du vernissage de l’exposition.

Il me faut du temps pour aborder un sujet. Quand il s’impose, je le décline d’une toile à l’autre dans des espaces, des surfaces, des chromatiques différentes de manière à ce que le sujet soit modifié par elles et réciproquement. Je les nomme suites.

Les cinq premières de cette exposition ont pour genèse et dénominateur commun une forme géométrique (le carré ou le cercle). Elles sont nées de la nécessité picturale du moment. Ces formes ont imposé les sujets à savoir le canal et ses portes, les chaises et leurs assises, les livres et leurs angles, les maisons et leurs toitures triangulaires, la jarre et ses lèvres rondes.

Les quatre autres sont liées à notre histoire de l’art. Elles sont la reprise de tableaux de grands maîtres, peints avec les outils d’aujourd’hui à savoir ceux d’une certaine abstraction

Madame de Valpinçon, d’après la baigneuse d’Ingres, L’homme penché d’après le Christ à la colonne de Caravage, à Rembrandt d’après ses autoportraits et la nappe de Paul d’après des natures mortes de Cezanne. Deux approches différenciées pour suivre et poursuivre le temps de peindre.



— Jean-Pierre Schneider .

Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Saint-John Perse Foundation invites you to a meeting with painter Jean-Pierre Schneider, poet Bernard Chambaz, writer Christophe Fourvel and soprano Blandine Jeannest, followed by the opening of the exhibition.

L’événement Jean-Pierre Schneider, Suites Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Mairie d’Aix-en-Provence