Salon Runlab 2026 thecamp Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Salon Runlab 2026

Samedi 16 mai 2026 de 9h à 20h. thecamp 550 Rue Denis Papin Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Runlab 2026, le salon du trail et du running où le visiteur n’est pas seulement spectateur, mais véritable acteur. Des rencontres avec des experts et des marques innovantes, au travers de conférences, d’ateliers et de test runs.Sportifs

RUNLAB Le premier salon participatif de trail & du running dans le Sud de la France ! Une journée pour courir, tester, échanger, découvrir et vibrer.



RUNLAB est né d’une idée simple créer un événement où les coureurs ne se contentent pas de regarder ils participent. Ils testent, échangent, partagent. C’est un lieu où les marques et les passionnés dialoguent dans la même foulée.



Dans le cadre inspirant de thecamp, entre nature, design et innovation, RUNLAB devient un nouveau rendez-vous pour découvrir, essayer et améliorer sa pratique, tout en échangeant avec les acteurs qui font évoluer le trail et le running. Parce que courir, c’est une expérience totale physique, mentale, humaine.



Au programme

Tests produits (chaussures, nutrition, semelles…)

Community runs avec des clubs de la région

Ateliers de nutrition, préparation physique et mentale

Rencontres avec les marques (Wise, Aroma Zone, Human Fab…)

Conférences et échanges avec des experts du sport outdoor. .

thecamp 550 Rue Denis Papin Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Runlab 2026, the trail and running show where the visitor is not just a spectator, but a real player. Encounters with experts and innovative brands, through conferences, workshops and test runs.

L’événement Salon Runlab 2026 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence