Conférence La Fouille du 41 Cours Gambetta Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence La Fouille du 41 Cours Gambetta

Lundi 4 mai 2026 à partir de 15h. Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 15:00:00

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

Une conférence de Sandrine Claude.

Situé 800 mètres au sud-est de la ville antique, le terrain du 41, cours Gambetta a été exploré durant trois mois en 2022, lors d’une fouille d’archéologie préventive. À partir de la seconde moitié du Ier siècle après J.-C., ce site est occupé par une aire funéraire qui se développe sur les deux rives de la voie Aurélienne jusqu’au VIIe siècle.

Cette conférence est l’occasion de présenter ces vestiges inédits et d’évoquer ces aires funéraires qui composent le paysage aixois aux abords des grandes voies d’accès à la ville. .

Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 92 41 41 amismuseesdaix@gmail.com

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English :

A talk by Sandrine Claude.

L’événement Conférence La Fouille du 41 Cours Gambetta Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence