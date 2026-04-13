Conférence La Fouille du 41 Cours Gambetta Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence
Conférence La Fouille du 41 Cours Gambetta Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence lundi 4 mai 2026.
Aix-en-Provence
Conférence La Fouille du 41 Cours Gambetta
Lundi 4 mai 2026 à partir de 15h. Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 15:00:00
fin : 2026-05-04
Date(s) :
2026-05-04
Une conférence de Sandrine Claude.
Situé 800 mètres au sud-est de la ville antique, le terrain du 41, cours Gambetta a été exploré durant trois mois en 2022, lors d’une fouille d’archéologie préventive. À partir de la seconde moitié du Ier siècle après J.-C., ce site est occupé par une aire funéraire qui se développe sur les deux rives de la voie Aurélienne jusqu’au VIIe siècle.
Cette conférence est l’occasion de présenter ces vestiges inédits et d’évoquer ces aires funéraires qui composent le paysage aixois aux abords des grandes voies d’accès à la ville. .
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 92 41 41 amismuseesdaix@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A talk by Sandrine Claude.
L’événement Conférence La Fouille du 41 Cours Gambetta Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Match PAUC Saint-Raphaël Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence 17 avril 2026
- Spectacle Giorda Hypnose La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence 18 avril 2026
- JOVANY LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence 18 avril 2026
- Exposition Solo show RNST Nest Gallery Aix-en-Provence 18 avril 2026
- Nocturne Musicale à la Fondation Vasarely Fondation Vasarely Aix-en-Provence 18 avril 2026