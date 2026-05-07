Trophée Jose Amador Gymnase Lucien Cournand Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Trophée Jose Amador

Samedi 23 mai 2026 de 10h à 18h30. Gymnase Lucien Cournand Avenue du Docteur Bertrand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Animation sportive de judo. Compétition pour les 4 10 ans de l’AUC Judo avec 3 clubs invités Meyreuil, St Marc Jaumegarde et St Savournin. 250 combattants attendus.Enfants

.

Gymnase Lucien Cournand Avenue du Docteur Bertrand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur aucjudo@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Judo sports event. Competition for 4 10 year-olds from AUC Judo with 3 guest clubs: Meyreuil, St Marc Jaumegarde and St Savournin. 250 fighters expected.

L’événement Trophée Jose Amador Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence