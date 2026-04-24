Théâtre Incorrigibles L’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence
Théâtre Incorrigibles L’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence jeudi 7 mai 2026.
Aix-en-Provence
Théâtre Incorrigibles
Jeudi 7 mai 2026 à partir de 20h. L’Ouvre-Boîte 13 rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Par un mélange de danse, de théâtre et de récit historique, le spectacle révèle la résilience de ces destins brisés dans une expérience émotive entre tragique et absurde.
Par la compagnie EntropiqueEnfants
Ce duo de danse contemporaine met en lumière la mémoire oubliée des femmes transportées au bagne de Guyane (1859-1905). Arrachées à leurs familles pour servir le peuplement colonial sous la tutelle des sœurs de Saint Joseph de Cluny, elles ont subi l’exil, le travail forcé et l’oubli historique. .
L’Ouvre-Boîte 13 rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 94 38 theatre.louvreboite@gmail.com
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English :
Through a blend of dance, theater and historical narrative, the show reveals the resilience of these shattered destinies in an emotional experience somewhere between the tragic and the absurd.
By compagnie Entropique
L’événement Théâtre Incorrigibles Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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