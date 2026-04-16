Festival Lips #3 Souffle Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Festival Lips #3 Souffle

Du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2026. Institut de l’image, Jardin de la Chapelle Venel, Place des Martyrs de la résistance, Musée des tapisseries, Chapelle Venel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-28

Lips est un festival interdisciplinaire présenté par LABgamerz à Aix-en-Provence et sur son territoire. Cette troisième édition Souffle explore la respiration et la voix comme forces de vie, de relation et d’interdépendance.

Le programme est pensé comme un espace où réfléchir et pratiquer ensemble ce qui nous lie aux autres êtres humains et formes de vie via l’air, le souffle et l’émission vocale. Dans Lips #3 Souffle, les explorations des courants du vent rencontrent des pratiques vocales individuelles et collectives et les instruments à vent croisent des démarches critiques sur le droit de parler et respirer d’exister. Entre performances, lectures, concerts, séances d’écoute et projections, Lips #3 Souffle propose de s’exercer à la coexistence, à la porosité, au partage d’un même souffle.



Avec Aliaskar Abarkas, Meris Angioletti, Dayna Ash, Mariam Benbakkar, Alessandro Bosetti, Isabelle Courroy, Chloé Despax, Alessandra Eramo, Mazen Kerbaj, Bani Khoshnoudi, Dorothée Munyaneza, Janneke van der Putten, Mélanie Métier, Max Sister et Élodie Rougeaux-Léaux, Carol Robinson, Claire Serres, Farahnaz Sharifi, Shatr Collective (Sarah Huneidi, Theresa Sahyoun et Nadine Makarem), Nour Sokhon, YouYou Group



Les lieux Institut de l’image, Jardin de la Chapelle Venel, Place des Martyrs de la résistance, Musée des tapisseries, Chapelle Venel



Plus d’infos https://lab-gamerz.com/



Le Festival Lips #3 — Souffle bénéficie du soutien de la Ville d’Aix-en-Provence, de la Saison Méditerranée 2026, de l’Institut Français, de la Maison de la Musique Contemporaine (MMC), de l’Institut Français du Liban et du Goethe-Institut Marseille.



Partenaires et coréalisations Biennale d’Aix, Saison Méditerranée 2026, Institut Français, Maison de la Musique Contemporaine (MMC), Institut Français du Liban, Goethe-Institut Marseille, PAC Printemps de l’art contemporain, Parallèle — Pratiques artistiques émergentes internationales, 3 bis f Centre d’arts contemporains, Institut de l’image, Musées d’Art et d’Histoire de la ville d’Aix-en-Provence, GMEM — Centre national de création musicale, Beirut Art Center, MAC ARTEUM, Radio Grenouille, Polaris Centre d’art d’intérêt Métropolitain, Centre d’arts Fernand Léger, voyons voir, ESAAix École supérieure d’art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini, Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis, CHRONIQUES pôle régional de la création artistique en environnement numérique, Radio Zinzine, Anonymal, Séjours et Affaires Aix Mirabeau. .

Institut de l’image, Jardin de la Chapelle Venel, Place des Martyrs de la résistance, Musée des tapisseries, Chapelle Venel Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Lips is an interdisciplinary festival presented by LABgamerz in and around Aix-en-Provence. This third edition ? Souffle? explores breath and voice as forces of life, relationship and interdependence.

L’événement Festival Lips #3 Souffle Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-14 par Mairie d’Aix-en-Provence