Exposition Giancarlo Santi Salle co-working Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence
Exposition Giancarlo Santi Salle co-working Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence lundi 18 mai 2026.
Aix-en-Provence
Exposition Giancarlo Santi
Lundi 18 mai 2026 de 14h à 21h.
L’artiste sera présent de 14h à 17h.
Du mardi 19 au vendredi 22 mai 2026 de 9h à 21h. Salle co-working Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 14:00:00
fin : 2026-05-18 21:00:00
Date(s) :
2026-05-18 2026-05-19
L’Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix-en-Provence, dans le cadre du jumelage entre Aix et Pérouse et du mois de l’Europe, organise l’exposition de sculptures en métal de Giancarlo SANTI, artiste Pérugin.
L’Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix-en-Provence, dans le cadre du jumelage entre Aix et Pérouse et du mois de l’Europe, organise l’exposition de sculptures en métal de Giancarlo SANTI, artiste Pérugin, au Repère Jeunesse à Aix. L’artiste sera présent. Le projet s’articule autour de la vision de l’artiste, qui travaille depuis ses 14 ans dans la réparation automobile, dans la récupération de pièces, pour la plupart méconnues du public et qui sont assemblées en donnant un sens, visuel, sensuel, voire poétique à ces créations. Le lien avec des situations connues interpelle tous les publics et surtout les jeunes. .
Salle co-working Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 75 jumelagesaix1@gmail.com
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English :
The Association des Jumelages et des Relations Internationales d?Aix-en-Provence (Aix-en-Provence Twinning and International Relations Association) is organizing an exhibition of metal sculptures by Perugino artist Giancarlo SANTI.
L’événement Exposition Giancarlo Santi Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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