Aix-en-Provence

Balades Nature Printemps 2026 Tour d’Arbois, la vallée du grand torrent, pas à pas

Dimanche 17 mai 2026 de 10h à 12h.

Lundi 25 mai 2026 de 10h à 12h. Route de la tour d’arbois Parc Départemental de la Tour de l’Arbois Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-25 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-25

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

Découverte de la Vallée du Grand Torrent, pas à pas :



Partez pour une balade facile et conviviale sur la boucle de la vallée du Grand Torrent. Au départ du pavillon d’accueil de la Tour d’Arbois, le parcours vous mènera aux écuries et au parc des chevaux retraités. Une sortie nature accessible à tous, accompagnée par nos agents départementaux.



Horaire et lieu de rendez-vous : Veuillez vous présenter 15 minutes avant le départ de la balade au niveau du pavillon d’accueil du Parc Départemental de la Tour d’Arbois.

Niveau de difficulté : Facile

Public : À partir de 6 ans

Nombre de personnes : 20 maxi

Vos accompagnateurs : Romuald BUDET et Laurent DI TRIPANI du Département des Bouches-du-Rhône.



Dates et horaires :



Dimanche 17 mai de 10h00 à 12h00

Lundi 25 mai de 10h00 à 12h00 .

Route de la tour d’arbois Parc Départemental de la Tour de l’Arbois Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 Tour d’Arbois, la vallée du grand torrent, pas à pas Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme