Aix-en-Provence

Balades Nature Printemps 2026 Tour d’Arbois, découverte du sentier de la Vautubière

Dimanche 17 mai 2026 de 13h30 à 15h30.

Lundi 25 mai 2026 de 13h30 à 15h30. Route de la tour d’arbois Parc Départemental de la Tour de l’Arbois Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 13:30:00

fin : 2026-05-25 15:30:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-25

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

Découverte du sentier de la Vautubière



Explorez les richesses naturelles et culturelles des vallons de l’Arbois, le long du sentier de la Vautubière. Entre garrigue, prairies, bois, vallons secrets et éperons rocheux, laissez-vous guider jusqu’au canal, au fil d’un paysage varié.



Horaire et lieu de rendez-vous : Veuillez vous présenter 15 minutes avant la visite au parking du Parc de la Tour d’Arbois.

Niveau de difficulté : Facile

Public : À partir de 6 ans

Nombre de personnes : 20 personnes maximum

Vos accompagnateurs : Romuald BUDET et Laurent DITRAPANI du Département des Bouches-du-Rhône.



Dates et horaires :



Dimanche 17 mai de 13h30 à 15h30

Lundi 25 mai de 13h30 à 15h30

Horaire et lieu de rendez-vous : Veuillez-vous présenter 15 minutes avant la visite au parking du Parc de la Tour d’Arbois.

Niveau de difficulté : Moyen

Public : À partir de 5 ans

Nombre de personnes : 20 personnes

Votre accompagnatrice : Camille BRIAL du Département des Bouches-du-Rhône.



Recommandations : Prévoir des vêtements adaptés, des chaussures de marche ou d .

Route de la tour d’arbois Parc Départemental de la Tour de l’Arbois Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 Tour d’Arbois, découverte du sentier de la Vautubière Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme