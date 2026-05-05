Conférence préparatoire au Festival d’Aix-en-Provence La femme sans ombre de Richard Strauss Salle des Mariages de l’Hôtel de ville Aix-en-Provence
Conférence préparatoire au Festival d’Aix-en-Provence La femme sans ombre de Richard Strauss Salle des Mariages de l’Hôtel de ville Aix-en-Provence mardi 19 mai 2026.
Aix-en-Provence
Conférence préparatoire au Festival d’Aix-en-Provence La femme sans ombre de Richard Strauss
Mardi 19 mai 2026 de 16h30 à 18h. Salle des Mariages de l’Hôtel de ville Place de l’Hôtel de ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 16:30:00
fin : 2026-05-19 18:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Conférence animée par Marcel Ditche, spécialiste de littérature française contemporaine.
Composé dans les horreurs de la Première Guerre mondiale, le conte enchanté de La femme sans ombre s’interroge, à travers la rencontre de deux couples, incarnant deux mondes, celui des Esprits (L’Empereur et l’Impératrice) et celui des Humains (Barak et la Teinturière), sur les conditions de survie de notre humanité. Une vision d’espoir et de couleurs, sensibles et musicales, en des temps tragiques. .
Salle des Mariages de l’Hôtel de ville Place de l’Hôtel de ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 69 86 20 amisdufestivaldaix@gmail.com
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English :
Lecture by Marcel Ditche, specialist in contemporary French literature.
L’événement Conférence préparatoire au Festival d’Aix-en-Provence La femme sans ombre de Richard Strauss Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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