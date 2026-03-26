Musique Fèsta Cantarèla La célébration des cultures locales La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence
Musique Fèsta Cantarèla La célébration des cultures locales La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence samedi 30 mai 2026.
Musique Fèsta Cantarèla La célébration des cultures locales
Samedi 30 mai 2026 de 14h30 à 23h30. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Cette journée du 30 Mai 2026, sera une célébration des langues et expressions artistiques de nos territoires.
Cette journée du 30 Mai 2026, sera une célébration des langues et expressions artistiques de nos territoires, où se rencontreront et pourront échanger toutes les participantes et participants sur les pratiques musicales et la création d’aujourd’hui faisant appel à la langue et à tous les marqueurs des cultures locales.
Poésie, chant et instruments auront la part belle, au cours d’ateliers de transmission musicale, et lors de deux concerts exceptionnels réunissant la nouvelle génération de chanteurs et musiciens issus de la région de Naples, avec “Ars Nova Napoli“ et de la nôtre avec “F.U.R“. Nous entendons donc refléter, dans un hommage joyeux, festif et boulégant le dynamisme de ces initiatives, et raconter comment nos structures s’impliquent au quotidien dans la promotion et le développement de toutes leurs expressions musicales et artistiques.
Déroulé
Sam. 30 mai de 14h30 à 17h30
– Atelier 1 techniques d’écriture et d’interprétation en occitan ou en français régional avec Chab
(Sylvain Chabaud).
– Atelier 2 apprentissage des tambours sur cadre, au cours d’une initiation à l’histoire et à la
construction de l’instrument avec Antonino Anastasia .
– Atelier 3 enseignement de trois chants populaires marseillais du répertoire traditionnel avec
Manu Theron.
Sam. 30 mai de 18h à 20h
Rencontres, discussions sur le thème des langues minorisées autours du verre de l’amitié.
Sam. 30 mai de 20h30 à 23h30
Concerts, avec F.U.R et Ars Nova Napoli
Programmation de La Fonderie-Aix, en collaboration avec L’Oustau de Prouvènço et Le Pôle Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille, avec le soutien du F.A.C.E.S fonds de dotation d’Actions pour la Culture, l’Environnement et la Solidarité. .
La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
May 30, 2026 will be a celebration of the languages and artistic expressions of our territories.
L’événement Musique Fèsta Cantarèla La célébration des cultures locales Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence
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