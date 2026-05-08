Dédicace Gwen Delmas de Black ink edition Mille Vies et 1 KF Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Dédicace Gwen Delmas de Black ink edition

Mercredi 20 mai 2026 de 14h à 17h. Mille Vies et 1 KF 21 cours Sextius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Rencontrez Gwen Delmas de Black ink édition chez Mille Vies et 1KF. Plongez dans son roman captivant Serius Games et repartez avec votre dédicace. Une pause culturelle indispensable au cœur d’Aix-en-Provence

Vous aimez quand le mystère s’installe au coin de la rue? Quand les apparences sont trompeuses? Alors vous ne devez PAS rater notre prochaine séance de dédicace!

La talentueuse Gwen Delmas s’invite chez Mille Vies et 1KF pour vous faire découvrir son dernier bébé: Serious Games.

Imaginez: un roman où chaque jeu a une conséquence bien réelle, et où le stalkeur rôde toujours. Ca crépite, ça intrigue, et on parie que vous allez adorer avoir peur!



Pourquoi venir?

Pour repartir avec votre exemplaire dédicacé,

pour papoter avec une autrice aussi passionnée que captivante,

parce qu’on a le meilleur café et les meilleurs lattes pour accompagner votre lecture.

C’est l’occasion parfaite de faire le plein d’émotions fortes avant le week-end! .

Mille Vies et 1 KF 21 cours Sextius Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 42 26 65 millevies1kf@hotmail.com

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English :

Meet Gwen Delmas from Black ink édition chez Mille Vies and 1KF. Immerse yourself in her captivating novel Serius Games and leave with a signed copy. An essential cultural break in the heart of Aix-en-Provence

L’événement Dédicace Gwen Delmas de Black ink edition Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence