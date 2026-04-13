Encagnane en Fête Place Romée de Villeneuve Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Encagnane en Fête

Samedi 30 mai 2026 de 15h30 à 0h. Place Romée de Villeneuve Encagnane Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:30:00

fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Après le succès du Bal Populaire l’année dernière, un nouveau rendez-vous sur la place fraîchement rénovée, Romée de Villeneuve pour une journée de fête inoubliable sous un nouveau nom Encagnane en Fête. UFamilles

Une occasion unique de retrouver cette atmosphère chaleureuse et festive qui avait rassemblé les habitants, petits et grands d’Encagnane.



Dès 15h30, la place s’anime et se transforme. Les enfants, les ados, et leurs familles sont accueillis avec des activités et animations. L’occasion parfaite de profiter d’un bel après-midi, de se retrouver entre amis et de profiter dans un cadre festif de la Place Romée de Villeneuve.

À 20h, le Bal populaire ouvre la piste ! Musiques variées, rythmes entraînants et ambiance festive sont au rendez-vous pour une soirée où tout le monde est invité à danser, chanter et partager un beau moment. Que vous soyez danseur confirmé ou simple amateur de bonne musique, la soirée est faite pour vous.



Et parce que les belles soirées méritent une belle fin, un DJ set prend le relais de 23h à minuit pour clore cette journée.

Alors, on vous attend nombreux pour se retrouver, pour fêter ensemble l’arriver de l’été sur notre quartier d’Encagnane. .

Place Romée de Villeneuve Encagnane Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

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English :

After the success of last year?s Bal Populaire, a new rendez-vous on the newly renovated Romée de Villeneuve square for an unforgettable day of festivities under a new name: Encagnane en Fête. U

L’événement Encagnane en Fête Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence