Graines d’art Jardins du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Graines d’art

Mercredi 20 mai 2026 de 14h à 18h. Jardins du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 18:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Graines d’Art, événement culturel participatif autour du développement durable proposé par la Ville d’Aix-en-Provence. Il permet de sensibiliser les enfants à l’écologie par le biais d’ateliers artistiques. Il se tiendra au jardin du Pavillon de Vendôme.Enfants

Durant tout un après-midi, les enfants accompagnés de leur famille pourront participer à différents ateliers de pratique artistique liés au développement durable.



// Ateliers en continu de 14h à 17h /

● La nature fait sa peinture (CPIE du Pays d’Aix) Fabrication de peinture naturelle à base de légumes, d’épices et de plantes.

● Zoom de nature (CPIE du Pays d’Aix) Observation du vivant au microscope et loupe binoculaire.

● L’atelier des 1001 tissus (Dir. DD & Unis-cité) Création d’objets en textile revalorisé (furoshiki, tawashis, fanions).

● On fait la paix ? (Unicef) Jeux et expressions autour de la paix et de la planète (Opération UNIday).

● Cartes à semer (Serres municipales) Décoration de papier recyclé avec des graines et fleurs séchées.

● Land art (Pauline Bocahut) Création d’œuvres éphémères et collectives dans le parc.

● Andrew Erdos de la terre jaillit la lumière (Musée Vendôme) Sculpture en trompe-l’œil.

● Bêtes à modeler (Voilà voilà) Modelage d’insectes en argile et éléments naturels.

● Fleurs au vent (Bibliothèque Méjanes) Fabrication de mobiles et herbiers suspendus.

Passez quand vous voulez pour participer.



// Ateliers à horaires fixes /

● 14h, Théâtre & Mime Chuuut… ton corps parle ! (Cie La Chute)

● 14h, 15h et 16h, Phytography (Collectif L’Empreinte) Empreintes de plantes sur papier photosensible.

● 14h15, 15h15 et 16h15, Gravure sur brique de lait (Voilà voilà) Initiation à la pointe sèche éco-responsable.

● 14h20, 15h, 15h40 et 16h20, Histoire & Sciences La terre raconte son histoire (Direction de l’Archéologie) Découverte des mystères des sols.

● 14h30, 15h30 et 16h30 Les botanistes en herbe ! (Muséum d’Histoire naturelle) Cueillette et réalisation d’un herbier.

● 14h, 15h et 16h Musique La Fabrique des sons sauvages (École de musique) Création d’instruments en matériaux de récup’.



Pause gourmande Présence de Ma Boul’, artisan glacier (glaces artisanales).



// Spectacle de clôture /

● 17h, Robinson 2.0 Compagnie La Chute

Solo gestuel et burlesque (Clown). Suivez l’aventure absurde de Robinson qui, face à la canicule, tente de recréer une plage artificielle… tout en plastique. Un voyage immersif et écologique ! .

Jardins du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 99 19 debalsm@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Graines d?Art, a participatory cultural event focusing on sustainable development proposed by the City of Aix-en-Provence. It raises children?s awareness of ecology through artistic workshops. It will be held in the garden of the Pavillon de Vendôme.

L’événement Graines d’art Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence