Exposition Laurence Gasior Galerie Azimut Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition Laurence Gasior

Du 18/05 au 30/05/2026 du lundi au samedi de 10h30 à 18h30. Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-18 10:30:00

fin : 2026-05-30 18:30:00

Date(s) :

2026-05-18

Entre figuration et émotion immersion dans les dernières œuvres de Laurence Gasior.

Quand la matière raconte nouvelle série de peintures de Laurence Gasior. A découvrir prochainement

La galerie Azimut accueille les dernières peintures de Laurence Gasior. Elles témoignent du présent et du monde qui nous entoure, Entre réalisme et émotion, ces œuvres capturent la beauté des instants simples, ceux qu’on ne remarque pas toujours, mais qui disent tout. C’est la magie des tâches colorées, de la force des touches, des contrastes entre ombre et lumière qui contribuent à la réalisation d’une œuvre figurative très picturale et témoignent de la grande sensibilité de l’artiste

Une exposition à ne pas manquer .

Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 86 84 31 gasior-laurence@orange.fr

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English :

Between figuration and emotion: immersion in Laurence Gasior’s latest works.

L’événement Exposition Laurence Gasior Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence