Concert Baboucan & The Fine Asses Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert Baboucan & The Fine Asses

Samedi 16 mai 2026 de 20h30 à 22h30. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16 22:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Trio groove pop à l’énergie brute et communicative, taillé pour le live. Avec plus de 150 concerts à leur actif, iels ont développé un show généreux, et fédérateur, capable de rassembler des publics très variés.

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Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com

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English :

Groove-pop trio with raw, communicative energy, cut out for live performance. With over 150 concerts to their credit, they have developed a generous, unifying show, capable of bringing together a wide variety of audiences.

L’événement Concert Baboucan & The Fine Asses Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence