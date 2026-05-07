Théâtre Le Songe d’une nuit d’été, d’après Shakespeare La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Théâtre Le Songe d’une nuit d’été, d’après Shakespeare

Samedi 16 mai 2026 de 19h à 20h30. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16 20:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Les élèves en cycle 3 du département théâtre du Conservatoire d’Aix-en-Provence vous invitent à découvrir leur création inspirée du Songe d’une nuit d’été. À travers cette adaptation, ils explorent la thématique du genre.

Plongé dans un univers merveilleux où se mêlent humains et créatures féériques, le spectacle met en lumière les jeux de confusion confusion des sentiments, des identités, des désirs. Entre les jeunes amoureux perdus dans leurs élans contradictoires et le monde troublant d’Obéron et Titania, les frontières se brouillent, se déplacent, se réinventent.

Dans ce chassé-croisé sensible et poétique, les élèves interrogent avec finesse les codes et les rôles, laissant apparaître toute la richesse et la fluidité du genre. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur liverato.catherine@neuf.fr

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English :

Cycle 3 students from the Conservatoire d?Aix-en-Provence?s theater department invite you to discover their creation inspired by A Midsummer Night?s Dream. In this adaptation, they explore the theme of gender.

L’événement Théâtre Le Songe d’une nuit d’été, d’après Shakespeare Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence