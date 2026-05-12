Spectacle Plaisir Tour La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Plaisir Tour

Lundi 29 juin 2026 de 19h à 23h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 19:00:00

fin : 2026-06-29 23:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Ce n’est pas seulement un spectacle de stand-up: c’est une véritable expérience qui mêle spectacle, convivialité et divertissement immersif. Une soirée unique où le rire, l’énergie et la complicité des artistes créent un moment inoubliable pour le public.

Le Plaisir Tour, c’est avant tout l’histoire d’une bande d’amis humoristes réunis par une passion commune: le stand-up. Très vite, l’envie de partager leur univers et de faire rire partout les emmène sur les routes. Ainsi naît le Plaisir Tour, une aventure itinérante où se mêlent amitié, rire et découverte.



Une tournée avec Henry Fexa, Tom Baldetti, Hugo Le Van, Léandre, Yassir BNF, Anthony Giuliani et Basile. Étoiles montantes du stand-up, ils incarnent la nouvelle génération d’humoristes à suivre absolument. Votre soirée



19h Accueil & bar

20h30 Lancement de votre spectacle d’humour !



Soirées déconseillées aux moins de 16 ans et interdite au moins de 12 ans. Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.



Placement libre dans la salle de spectacle. (Pour vous garantir la meilleure expérience être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle). .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s not just a stand-up show: it’s a true experience that combines entertainment, conviviality and immersive fun. A unique evening where the laughter, energy and complicity of the artists create an unforgettable moment for the audience.

L’événement Spectacle Plaisir Tour Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence