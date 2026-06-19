Conférence Playconomy l’économie entre en jeu Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence
Conférence Playconomy l’économie entre en jeu Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence lundi 29 juin 2026.
Aix-en-Provence
Conférence Playconomy l’économie entre en jeu
Lundi 29 juin 2026 de 18h à 21h. Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 18:00:00
fin : 2026-06-29 21:00:00
Date(s) :
2026-06-29
Et si le jeu vidéo nous aidait à mieux comprendre l’économie ? Playconomy fait le pont entre ces deux mondes lors d’une rencontre inédite.
L’événement réunit des économistes, des pros du jeu vidéo et des personnalités de l’esport pour discuter ensemble de la société de demain.
L’objectif est de jeter un œil à l’économie du secteur, mais aussi de voir comment les règles économiques s’appliquent directement dans les mécaniques de jeu. Entre les temps d’échanges, la découverte des nouveaux métiers, l’événement permet de porter un regard neuf sur le numérique. Une immersion simple et concrète pour mieux comprendre notre monde.
Intervenants Sylvain Vachier, Julien Guellerin
Partenaire France E-Sport Sud .
Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix-off@cercledeseconomistes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if video games could help us better understand the economy? Playconomy bridges these two worlds in a unique event.
L’événement Conférence Playconomy l’économie entre en jeu Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Entretien Henry D. Thoreau, L’Insoumis de Walden Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Aix-en-Provence 19 juin 2026
- Concert Ouverture des Flâneries d’art Contemporain La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence 19 juin 2026
- Spectacle Le diner de cons Comédie d’Aix Aix-en-Provence 19 juin 2026
- Flâneries d’art contemporain dans les jardins aixois Aix-en-Provence 20 juin 2026
- DANIEL MORIN LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence 20 juin 2026