Conférence Playconomy l’économie entre en jeu Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Playconomy l’économie entre en jeu

Lundi 29 juin 2026 de 18h à 21h. Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 18:00:00

fin : 2026-06-29 21:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Et si le jeu vidéo nous aidait à mieux comprendre l’économie ? Playconomy fait le pont entre ces deux mondes lors d’une rencontre inédite.

L’événement réunit des économistes, des pros du jeu vidéo et des personnalités de l’esport pour discuter ensemble de la société de demain.

L’objectif est de jeter un œil à l’économie du secteur, mais aussi de voir comment les règles économiques s’appliquent directement dans les mécaniques de jeu. Entre les temps d’échanges, la découverte des nouveaux métiers, l’événement permet de porter un regard neuf sur le numérique. Une immersion simple et concrète pour mieux comprendre notre monde.



Intervenants Sylvain Vachier, Julien Guellerin

Partenaire France E-Sport Sud .

Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix-off@cercledeseconomistes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if video games could help us better understand the economy? Playconomy bridges these two worlds in a unique event.

L’événement Conférence Playconomy l’économie entre en jeu Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence