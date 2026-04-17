Aix-en-Provence

Flâneries d’art contemporain dans les jardins aixois

Du samedi 20 au dimanche 21 juin 2026. Différents jardins exceptionnels dans le centre ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Les Flâneries d’art contemporain, organisées par la comédienne Andréa Ferréol présidente de Aix-en-Œuvres. Une des spécificités de cet événement est aussi de permettre au public de pénétrer et découvrir des lieux privés aixois habituellement fermés.

Le temps d’un week-end, les Flâneries d’Art Contemporain accueillent des artistes-plasticiens accompagnés d’auteurs, de comédiens et de musiciens, dans des jardins privés d’hôtels particuliers XVIIe, situés au cœur d’Aix-en-Provence. .

Différents jardins exceptionnels dans le centre ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Flâneries d’art contemporain, organized by the actress Andréa Ferréol, president of Aix-en-?uvres. One of the specificities of this event is also to allow the public to penetrate and discover private places in Aix-en-?uvres which are usually closed.

L’événement Flâneries d’art contemporain dans les jardins aixois Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence