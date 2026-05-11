Spectacle Ben’Jo Au talent La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence
Spectacle Ben’Jo Au talent La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence vendredi 12 juin 2026.
Aix-en-Provence
Spectacle Ben’Jo Au talent
Du vendredi 12 au samedi 13 juin 2026 à 21h. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:00:00
fin : 2026-06-13 21:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Vous l’avez peut-être déjà entendu sur Rire et chansons ou vu dans divers Comedy Club.
Le spectacle de Benj’o Au talent arrive enfin sur Aix-en-Provence.
Éternel célibataire, dyslexique assumé et ancien prof désabusé, Benjo a transformé ses expériences de vie en une véritable machine à éclats de rire.
Avec sa nonchalance déconcertante, son humour piquant et son incroyable sens de la répartie, il partage, pendant plus d’une heure, une vision unique du monde qui oscille entre autodérision et observations hilarantes.
Ses anecdotes de prof, ses maladresses du quotidien, et ses réflexions désabusées sur le couple font mouche à chaque réplique.
Ne manquez pas son spectacle où Benj’o prouve qu’un ancien prof peut aussi être le roi de la punchline. .
La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
You may already have heard him on Rire et chansons or seen him in various Comedy Clubs.
Benj?o’s show Au talent is finally coming to Aix-en-Provence.
L’événement Spectacle Ben’Jo Au talent Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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