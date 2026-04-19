Exposition Le temps à l’œuvre Galerie Le Container Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition Le temps à l’œuvre

Du 21/05 au 28/05/2026, tous les jours. Galerie Le Container 4 rue Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-21

Gestes, matières et savoir-faire se rencontrent dans Le temps à l’œuvre, exposition réunissant Lise Gonthier, artiste verrier, et Yanis Miltgen, sculpteur brodeur. Galerie Le Container.

La Galerie Le Container présente Le temps à l’œuvre , une exposition qui réunit deux artistes dont la pratique se construit dans la lenteur, le geste répété et la matière patiente.



Lise Gonthier compose ses tableaux de lumière en verre fusionné, des œuvres poétiques et sensibles présentes dans plusieurs collections muséales. Formée au CERFAV, elle travaille le verre soufflé à la main, sculpte chaque sulfure, le scie, le polit, l’assemble une œuvre traversée de lumière et de volumes abstraits d’une rare sensualité.



Yanis Miltgen, sculpteur luxembourgeois de 25 ans et brodeur officiel de la Couronne britannique, façonne des œuvres à la croisée de la broderie, de la maille d’art et de la sculpture. Chaque pièce mobilise des mois de travail, jusqu’à 1 500 heures et 100 000 perles, et pourtant, ce qui frappe d’abord, c’est leur légèreté.



Lise fusionne, Yanis tisse. Elle manie la transparence, il manie le fil. Ensemble, ils composent un dialogue inédit autour du temps comme matière première celui que demandent les métiers d’art, celui qui s’inscrit dans chaque geste, chaque perle, chaque éclat de verre.



Vernissage le jeudi 21 mai de 18h à 21h. En présence des artistes. .

Galerie Le Container 4 rue Granet Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 69 09 20 contact@galerielecontainer.com

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English :

Gestures, materials and know-how meet in Le temps à l’?uvre, an exhibition featuring glass artist Lise Gonthier and embroidery sculptor Yanis Miltgen. Galerie Le Container.

L’événement Exposition Le temps à l’œuvre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence