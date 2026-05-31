Dayna Ash, I Will Always Be Looking For You – A Queer Anthology on Arab Art, Jardin de la Chapelle Venel, Aix-en-Provence, Aix-en-Provence

Dayna Ash, I Will Always Be Looking For You – A Queer Anthology on Arab Art Dimanche 31 mai, 18h30 Jardin de la Chapelle Venel, Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T18:30:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T18:30:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

I Will Always Be Looking For You – A Queer Anthology on Arab Art est livre publié par Haven for Artists sous la direction de Yasmine Rifaii & Nadim Choufi. Il rassemble le travail de 31 artistes originaires de treize pays arabophones, ainsi que des contributions littéraires de 24 auteur·ices originaires de toute la région et sa diaspora. L’anthologie traverse poésie, essais, fictions et écriture expérimentale – chaque texte entrant en dialogue direct avec l’œuvre qu’il accompagne. Publié par Haven for Artists – une organisation culturelle féministe fondée à Beyrouth par Dayna Ash – cette publication majeure réunit des voix artistiques intergénérationnelles pour élargir la définition de la queerness dans le monde arabe : non comme une identité figée, mais comme une force génératrice, une méthode, une rupture, un refus.

La présentation du livre I Will Always Be Looking For You – A Queer Anthology on Arab Art par Dayna Ash fait partie de بِأنفاسِنا نَستَمر Through Breath We Continue : un projet de coopération entre le Festival Lips et le Beirut Art Center pour la co-production et l’accompagnement de projets interdisciplinaires. Labellisée Saison Méditerranée 2026, cette initiative prévoit la sélection de trois performances en cours de production, un temps de résidence, un soutien et une présentation publique au Festival Lips #3 — Souffle. Co-curaté par Elena Biserna, Ibrahim Nehme et Nour Sokhon, ce projet émerge d’un intérêt commun pour la respiration et la voix comme plateformes de vie, de relation et d’interdépendance. Dans un contexte traversé par des crises écologiques, politiques et économiques, il réaffirme le désir et le droit matériel et symbolique de respirer et de parler – d’exister. Les artistes sélectionnées, Dayna Ash, Shatr (Sarah Huneidi, Theresa Sahyoun et Nadine Makarem) et Nour Sokhon, proposent des récits ancrés dans le présent, mais ouverts vers des imaginaires de reconstruction, de réparation et de justice. Face à un présent pollué et rendu étouffant par des destructions massives, elles revendiquent l’air et l’audibilité comme des biens communs, à la fois biologiques et politiques, environnementaux et sociaux. Entre poésie, spoken word, images et musique, leurs projets font de la prise de parole et de la performance un espace de soin et de respiration collective.

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Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026 et de la Biennale d’Aix, en partenariat avec le Beirut Art Center

Commissariat : Elena Biserna (LABgamerz), Ibrahim Nehme (Beirut Art Center) et Nour Sokhon

Avec le soutien de l’Institut Français du Liban

Jardin de la Chapelle Venel, Aix-en-Provence Rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

_I Will Always Be Looking For You – A Queer Anthology on Arab Art_ est livre publié par Haven for Artists sous la direction de Yasmine Rifaii & Nadim Choufi. Il rassemble le travail de 31 artistes de…

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