Dayna Ash, Merging of the Tide, Jardin de la Chapelle Venel, Aix-en-Provence, Aix-en-Provence

Dayna Ash, Merging of the Tide Dimanche 31 mai, 19h00 Jardin de la Chapelle Venel, Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T19:00:00+02:00 – 2026-05-31T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T19:00:00+02:00 – 2026-05-31T20:00:00+02:00

Création, 2026

Merging of the Tide est un recueil de poésie présenté à la fois comme un livre et un album et, pour Lips #3, dans une forme performative. Né de la quête d’appartenance, les poèmes explorent l’identité, le déracinement, l’amour queer et la douleur silencieuse du désir, sur fond d’immigration et de mémoire. Entre le poids de la distance et la tendresse de ses mains, ce livre est à la fois un bilan et une lettre d’amour, retraçant la lente prise de conscience que le foyer n’est pas un lieu, mais une présence, un amour qui survit malgré tout.

Merging of the Tide de Dayna Ash fait partie de بِأنفاسِنا نَستَمر Through Breath We Continue : un projet de coopération entre le Festival Lips et le Beirut Art Center pour la co-production et l’accompagnement de projets interdisciplinaires. Labellisée Saison Méditerranée 2026, cette initiative prévoit la sélection de trois performances en cours de production, un temps de résidence, un soutien et une présentation publique au Festival Lips #3 — Souffle. Co-curaté par Elena Biserna, Ibrahim Nehme et Nour Sokhon, ce projet émerge d’un intérêt commun pour la respiration et la voix comme plateformes de vie, de relation et d’interdépendance. Dans un contexte traversé par des crises écologiques, politiques et économiques, il réaffirme le désir et le droit matériel et symbolique de respirer et de parler – d’exister. Les artistes sélectionnées, Dayna Ash, Shatr (Sarah Huneidi, Theresa Sahyoun et Nadine Makarem) et Nour Sokhon, proposent des récits ancrés dans le présent, mais ouverts vers des imaginaires de reconstruction, de réparation et de justice. Face à un présent pollué et rendu étouffant par des destructions massives, elles revendiquent l’air et l’audibilité comme des biens communs, à la fois biologiques et politiques, environnementaux et sociaux. Entre poésie, spoken word, images et musique, leurs projets font de la prise de parole et de la performance un espace de soin et de respiration collective.

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Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026 et de la Biennale d’Aix, en partenariat avec le Beirut Art Center

Production : Dayna Ash

Coproduction : LABgamerz en coopération avec le Beirut Art Center

Commissariat : Elena Biserna (LABgamerz), Ibrahim Nehme (Beirut Art Center) et Nour Sokhon

Avec le soutien de l’Institut Français du Liban

Partenaire : GMEM — Centre national de création musicale

Ce projet a été produit dans le cadre de la bourse Arts for Equity Fellowship décernée par CARE USA.

Résidence attribuée par la Fondation Rockefeller pour participer à la résidence d’artistes Bellagio à Lake Como, en Italie.

Jardin de la Chapelle Venel, Aix-en-Provence Rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Création, 2026

© Dayna Ash & Design / Maya Moumne