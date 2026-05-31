Nour Sokhon, An unnamed score (title withheld), Jardin de la Chapelle Venel, Aix-en-Provence, Aix-en-Provence

Nour Sokhon, An unnamed score (title withheld) Dimanche 31 mai, 20h00 Jardin de la Chapelle Venel, Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T20:00:00+02:00 – 2026-05-31T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T20:00:00+02:00 – 2026-05-31T21:00:00+02:00

Création, 2026

An unnamed score (title withheld) est une performance sonore live élaborée à partir de voix d’archives, d’enregistrements in situ, d’objets et de fragments musicaux retravaillés tirés de travaux antérieurs développés entre Beyrouth et Berlin, incluant Voyaging Through Silent Rumbles, créée en collaboration avec Ensemble Modern. En traversant des expériences diasporiques, la pièce écoute comment la mémoire collective se dépose dans les corps, comment le souffle se retient, se fracture, ou cède la place à un cri quand le langage échoue. Faisant écho à l’écriture d’Etel Adnan sur l’amour comme seul salut, la partition se déploie dans un espace intermédiaire où les gestes de soin persistent sous des conditions de perte. Comme des roses qui survivent à leur saison, le projet reflète un monde où ce qui reste est souvent artificiel, mais toujours appelé à porter l’humanité. Le titre sera révélé lors de la sortie de l’album fin 2026 / début 2027.

An unnamed score (title withheld) de Nour Sokhon fait partie de بِأنفاسِنا نَستَمر Through Breath We Continue : un projet de coopération entre le Festival Lips et le Beirut Art Center pour la co-production et l’accompagnement de projets interdisciplinaires. Labellisée Saison Méditerranée 2026, cette initiative prévoit la sélection de trois performances en cours de production, un temps de résidence, un soutien et une présentation publique au Festival Lips #3 — Souffle. Co-curaté par Elena Biserna, Ibrahim Nehme et Nour Sokhon, ce projet émerge d’un intérêt commun pour la respiration et la voix comme plateformes de vie, de relation et d’interdépendance. Dans un contexte traversé par des crises écologiques, politiques et économiques, il réaffirme le désir et le droit matériel et symbolique de respirer et de parler – d’exister. Les artistes sélectionnées, Dayna Ash, Shatr (Sarah Huneidi, Theresa Sahyoun et Nadine Makarem) et Nour Sokhon, proposent des récits ancrés dans le présent, mais ouverts vers des imaginaires de reconstruction, de réparation et de justice. Face à un présent pollué et rendu étouffant par des destructions massives, elles revendiquent l’air et l’audibilité comme des biens communs, à la fois biologiques et politiques, environnementaux et sociaux. Entre poésie, spoken word, images et musique, leurs projets font de la prise de parole et de la performance un espace de soin et de respiration collective.

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Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026 et de la Biennale d’Aix, en partenariat avec le Beirut Art Center

Coproduction : LABgamerz en coopération avec le Beirut Art Center

Commissariat : Elena Biserna (LABgamerz), Ibrahim Nehme (Beirut Art Center) et Nour Sokhon

Avec le soutien de l’Institut Français du Liban

An unnamed score (title withheld) contient des extraits rééchantillonnés d’une performance live improvisée intitulée Voyaging Through Silent Rumble en collaboration avec Jaan Bossier (clarinette), Rumi Ogawa (percussions), Jagdish Mistry (violon), Megumi Kasakawa (alto), Nathan Watts (violoncelle) et Alexander Kolb (conception sonore) de l’Ensemble Modern.

Jardin de la Chapelle Venel, Aix-en-Provence Rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Création, 2026

© Nour Sokhon