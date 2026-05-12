Exposition Une Ode à l’Hypersensibilité et à la Résilience Galerie Azimut Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition Une Ode à l’Hypersensibilité et à la Résilience

Du 01/06 au 13/06/2026 le lundi de 14h30 à 18h30. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 18h30. Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-01

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-01

Venez découvrir l’exposition Une Ode à l’Hypersensibilité et à la Résilience. À travers chaque œuvre, les émotions se déposent, se transforment et donnent naissance à un voyage intérieur où la vulnérabilité devient force créatrice.

Cette exposition immersive invite à ressentir le monde avec intensité. À travers peintures, textes et sons, chaque œuvre traduit des émotions brutes et sensibles. Entre fragilité et force intérieure, le parcours met en lumière l’hypersensibilité comme une richesse, où les sens deviennent un véritable langage et l’art, un chemin de résilience.

Cette exposition est avant tout une invitation à entrer dans le monde des hypersensibles. Une expérience sensible, immersive et profondément humaine, où l’exacerbation des sens devient un langage à part entière. .

Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 49 06 02 ferryelisabeth@gmail.com

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English :

Come and discover the exhibition: An Ode to Hypersensitivity and Resilience. Through each work, emotions are deposited and transformed, giving rise to an inner journey where vulnerability becomes a creative force.

L’événement Exposition Une Ode à l’Hypersensibilité et à la Résilience Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence