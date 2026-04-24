Exposition Les personnages célèbres de Provence Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition Les personnages célèbres de Provence

Du samedi 16 au dimanche 17 mai 2026 de 10h à 18h. Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

L’association Acantari propose une exposition sur les personnages célèbres de Provence politiques, écrivains, poètes, musiciens, et autres artistes.

Le samedi 16 mai à 15h un exposé sera présenté à toutes les personnes intéressées. .

Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 96 54 06 acantari@hotmail.fr

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English :

The Acantari association presents an exhibition on famous figures from Provence: politicians, writers, poets, musicians and other artists.

L’événement Exposition Les personnages célèbres de Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence