Exposition Les personnages célèbres de Provence Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence
Exposition Les personnages célèbres de Provence Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence samedi 16 mai 2026.
Aix-en-Provence
Exposition Les personnages célèbres de Provence
Du samedi 16 au dimanche 17 mai 2026 de 10h à 18h. Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
L’association Acantari propose une exposition sur les personnages célèbres de Provence politiques, écrivains, poètes, musiciens, et autres artistes.
Le samedi 16 mai à 15h un exposé sera présenté à toutes les personnes intéressées. .
Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 96 54 06 acantari@hotmail.fr
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English :
The Acantari association presents an exhibition on famous figures from Provence: politicians, writers, poets, musicians and other artists.
L’événement Exposition Les personnages célèbres de Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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