Shatr, The Language of Loss: A Lexicon of the Untranslatable, Jardin de la Chapelle Venel, Aix-en-Provence, Aix-en-Provence

Shatr, The Language of Loss: A Lexicon of the Untranslatable Dimanche 31 mai, 21h00 Jardin de la Chapelle Venel, Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T21:00:00+02:00 – 2026-05-31T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T21:00:00+02:00 – 2026-05-31T22:00:00+02:00

Création, 2026

The Language of Loss: A Lexicon of the Untranslatable explore la traduction comme acte incarné de tension et d’invention. À travers la voix, l’image, le son et le mouvement, le projet met en scène le langage comme matière vivante, instable, chargée de politique, d’expérience intime personnelle et collective. Il sonde comment le sens, façonné par le colonialisme et l’héritage, se fracture et se transforme lorsqu’il traverse les cultures et les histoires.

The Language of Loss: A Lexicon of the Untranslatable de Shatr fait partie de بِأنفاسِنا نَستَمر Through Breath We Continue : un projet de coopération entre le Festival Lips et le Beirut Art Center pour la co-production et l’accompagnement de projets interdisciplinaires. Labellisée Saison Méditerranée 2026, cette initiative prévoit la sélection de trois performances en cours de production, un temps de résidence, un soutien et une présentation publique au Festival Lips #3 — Souffle. Co-curaté par Elena Biserna, Ibrahim Nehme et Nour Sokhon, ce projet émerge d’un intérêt commun pour la respiration et la voix comme plateformes de vie, de relation et d’interdépendance. Dans un contexte traversé par des crises écologiques, politiques et économiques, il réaffirme le désir et le droit matériel et symbolique de respirer et de parler – d’exister. Les artistes sélectionnées, Dayna Ash, Shatr (Sarah Huneidi, Theresa Sahyoun et Nadine Makarem) et Nour Sokhon, proposent des récits ancrés dans le présent, mais ouverts vers des imaginaires de reconstruction, de réparation et de justice. Face à un présent pollué et rendu étouffant par des destructions massives, elles revendiquent l’air et l’audibilité comme des biens communs, à la fois biologiques et politiques, environnementaux et sociaux. Entre poésie, spoken word, images et musique, leurs projets font de la prise de parole et de la performance un espace de soin et de respiration collective.

___

Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026 et de la Biennale d’Aix, en partenariat avec le Beirut Art Center

Coproduction : LABgamerz en coopération avec le Beirut Art Center

Commissariat : Elena Biserna (LABgamerz), Ibrahim Nehme (Beirut Art Center) et Nour Sokhon

Avec le soutien de l’Institut Français du Liban

Jardin de la Chapelle Venel, Aix-en-Provence Rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Création, 2026

© Shatr