Visite des champs de lavande à Terre Ugo Terre Ugo Aix-en-Provence

Visite des champs de lavande à Terre Ugo

Du 01/06 au 31/08/2026 le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 10h à 18h30. Le samedi de 10h à 17h30. Terre Ugo 1885 Route Du Puy Sainte Réparade Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

1er site spécialisé dans la culture biologique de la lavande à Aix-en-Provence. Terre Ugo, cette maison de famille est le lieu idéal pour découvrir la Provence. Enfin une balade dans les champs de lavande à 5km du centre ville d’Aix-en-Provence !

Au coeur d’un domaine familial,Terre Ugo est le 1er site spécialisé dans la culture biologique de la lavande.

C’est le lieu idéal pour découvrir la lavande de Provence plantation biologique sur 3 hectares, soit 45 000 pieds de lavandin.



La meilleure période pour voir la lavande en fleurs se situe entre le 25 juin et le 25 juillet, mais il est possible de la voir dès le début de sa floraison, dès le début du mois de juin, et de profiter de son parfum jusqu’à la fin du mois d’août, car la récolte n’a lieu qu’après le 31 août.

Balade et photo dans les lavandes • Miellerie • Boutique • Petite restauration • Pétanque • Ombrière et transat • Atelier savon • Découverte de la ruche.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.



Accès en bus ligne 12 (départ Mouret gare routière, et arrêt Madeleine, à Puyricard).

⚠️ Pas de bus le dimanche ⚠️ .

Terre Ugo 1885 Route Du Puy Sainte Réparade Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

1st site specialized in organic lavender cultivation in Aix-en-Provence, this family home opens its doors to you to discover the lavender of Aix-En-Provence and much more. Finally a walk in the lavender fields at 5 minutes from the city center of Aix-en-Provence!

