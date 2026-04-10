Concert Magic Malik Orchestra Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert Magic Malik Orchestra

Mardi 19 mai 2026 de 20h30 à 22h. Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19 22:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Véritable figure du jazz français, Malik Mezzadri est un compositeur et musicien hors pair. Aventurier et surdoué, ce flûtiste virtuose trace depuis trois décennies un parcours jalonné de nombreuses collaborations (–M–, Camille, Oumou Sangaré, etc.)

Son exigence artistique ne cède rien à la quête esthétique et spirituelle.

Du jazz à l’électro, en passant par les musiques du monde, Magic Malik a beaucoup voyagé. Après une longue pause du Magic Malik Orchestra, qu’il a fondé il y a 24 ans, Malik vous replonge dans les moments marquants de plus de deux décennies d’histoire, en revisitant un répertoire emblématique et en offrant de nouvelles compositions. .

Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 27 37 39 public@lepetitduc.net

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English :

A leading figure on the French jazz scene, Malik Mezzadri is an outstanding composer and musician. A gifted adventurer, this virtuoso flautist has been charting a course over the past three decades, punctuated by numerous collaborations (?M?, Camille, Oumou Sangaré, etc.)

L’événement Concert Magic Malik Orchestra Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence