Exposition Séchura, le désert qui se révèle aux archéologues JEA Bibliothèque d’Archéologie et d’Antiquités de la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme (MMSH) AMU Aix-en-Provence
Exposition Séchura, le désert qui se révèle aux archéologues JEA Bibliothèque d’Archéologie et d’Antiquités de la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme (MMSH) AMU Aix-en-Provence vendredi 12 juin 2026.
Aix-en-Provence
Exposition Séchura, le désert qui se révèle aux archéologues JEA
Vendredi 12 juin 2026 de 9h à 18h. Bibliothèque d’Archéologie et d’Antiquités de la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme (MMSH) AMU 5 Rue Du Château de l’horloge Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:00:00
fin : 2026-06-12 18:00:00
Date(s) :
2026-06-12
L’exposition présente un ensemble de 21 photographies consacré aux recherches menées par l’équipe franco-péruvienne du Programme Archéologique Désert de Sechura.
Ces travaux visent à mieux comprendre les modes de vie des anciennes populations de cette région aride, périodiquement soumise à des aléas climatiques tels que le phénomène El Niño.
Ces photographies invitent le visiteur à suivre une mission archéologique et à découvrir le travail des chercheurs sur le terrain comme en laboratoire. Leur objectif est de mieux comprendre les processus d’adaptation et d’acclimatation des humains et des animaux sur la côte désertique péruvienne à l’époque préhispanique. Elles offrent également un aperçu des différentes étapes de la recherche, depuis les fouilles archéologiques jusqu’aux analyses scientifiques, en mettant en lumière la diversité des spécialités mobilisées. .
Bibliothèque d’Archéologie et d’Antiquités de la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme (MMSH) AMU 5 Rue Du Château de l’horloge Aix-en-Provence 13094 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The exhibition presents a set of 21 photographs devoted to the research carried out by the Franco-Peruvian team of the Sechura Desert Archaeological Program.
L’événement Exposition Séchura, le désert qui se révèle aux archéologues JEA Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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