Fête des seniors Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Fête des seniors

Mercredi 27 mai 2026 à partir de 9h30. Parc Saint-Mitre Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 09:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

La Fête des seniors revient au Parc Saint Mitre. Organisée par le Centre Communal d’Action Sociale et la Ville d’Aix-en-Provence, par le biais de la Direction des Solidarités, la Fête des Seniors est l’occasion de profiter d’activités en plein air.

.Au programme



● 9h30 Accueil des participants

● 10h 12h Animations ludiques et musicales

● 12h Paëlla (repas payant, sur inscription préalable) ou pique-nique (porté individuellement)

● 14h Spectacle plein air et bal

● 17h Fin de la journée. .

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 99 99 contact@ccas-aixenprovence.org

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English :

The Fête des Seniors returns to Parc Saint Mitre. Organized by the Centre Communal d?Action Sociale and the Ville d?Aix-en-Provence, through the Direction des Solidarités, the Fête des Seniors is an opportunity to enjoy outdoor activities.

L’événement Fête des seniors Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence