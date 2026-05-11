Exposition Chrysopée Elisabeth Serre Galerie Néa Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition Chrysopée Elisabeth Serre

Du 28/05 au 31/07/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h. Galerie Néa 7 rue Jaubert Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-28

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-05-28

Galerie Nea présente Chrysopée, une exposition d’Élisabeth Serre autour de la transformation, du souffle et de la couleur. Une peinture organique et vibrante à découvrir à Aix-en-Provence.

À travers une œuvre profondément sensible à la matière et à la couleur, Élisabeth Serre développe une recherche picturale inspirée par les transformations des éléments et certains savoir-faire ancestraux, comme la terre vernissée ou le verre soufflé vénitien.

Ses peintures jouent sur la vibration des couleurs, la transparence, les reliefs et les tensions organiques. Chaque œuvre semble traversée par une énergie intérieure, entre puissance minérale et délicatesse lumineuse.

Le parcours singulier de l’artiste — entre danse, théâtre, création textile et arts plastiques — nourrit une approche intuitive du geste et de la composition, où le corps et la sensation occupent une place essentielle.

À travers cette nouvelle exposition, Galerie nea est heureuse de présenter une artiste dont le travail résonne avec une approche sensible et contemporaine de la matière picturale. .

Galerie Néa 7 rue Jaubert Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 21 07 10 contact@galerienea.com

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English :

Galerie Nea presents Chrysopée, an exhibition by Élisabeth Serre focusing on transformation, breath and color. A vibrant, organic painting to discover in Aix-en-Provence.

L’événement Exposition Chrysopée Elisabeth Serre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence