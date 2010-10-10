Conférence Chicanos, du muralisme mexicain au murs peints états-uniens Théâtre du Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Chicanos, du muralisme mexicain au murs peints états-uniens

Jeudi 28 mai 2026 de 10h30 à 12h30. Théâtre du Repère Jeunesse 37 boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:30:00

fin : 2026-05-28 12:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Nous avons le plaisir d’accueillir Annick Tréguer, photographe, chercheuse et agrégée d’espagnol. Elle nous présentera un aperçu fascinant du muralisme Chicano, un mouvement artistique qui a émergé entre 1970 et 2000.

À travers une sélection de photographies provenant de longues années de reportage sur le terrain, Annick Tréguer mettra en lumière

• L’art mural chicano un art par essence éphémère, souvent représenté sur des murs extérieurs dans des quartiers modestes.

• Un reflet de l’histoire ces œuvres murales témoignent des luttes, des aspirations et des espoirs d’une minorité défavorisée.

• Un parallèle avec d’autres luttes les revendications des artistes chicanos s’inscrivent dans la continuité de celles des communautés noires, notamment sous l’influence de figures emblématiques comme Martin Luther King.



Cette conférence vise à sensibiliser le public à l’importance du muralisme Chicano en tant que forme d’expression artistique et sociale, tout en soulignant le contexte historique dans lequel il s’est développé.Nous vous invitons à nous rejoindre pour cette exploration enrichissante de l’art et de l’histoire, et à découvrir comment ces murs parlent des luttes pour les droits civiques. .

Théâtre du Repère Jeunesse 37 boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 54 01 99 association@amisdesartscontemporains.com

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English :

We are delighted to welcome Annick Tréguer, photographer, researcher and Spanish teacher. She will present a fascinating overview of Chicano muralism, an artistic movement that emerged between 1970 and 2000.

L’événement Conférence Chicanos, du muralisme mexicain au murs peints états-uniens Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence