Théâtre Macédoine générale ! Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Théâtre Macédoine générale !

Vendredi 22 mai 2026 de 19h30 à 20h50. Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22 20:50:00

Date(s) :

2026-05-22

L’Agonie du Palmier est un collectif d’artistes de la rue qui jouent n’importe où, à la réputation bien installée. Cette fois, pour nous parler de genre et de diversité en la matière, L et K jouent avec les normes et la normalisation.

Elles ou ielles nous convient devant une maison, la leur, qui se trouve être presque la même que toutes les autres, comme une Maison Témoin. Ielles font le récit clownesque et transformiste de leur enquête sur la vie du quartier, sur leur voisinage un peu décalé dans cet environnement uniformisé, avec ses conflits ordinaires et extraordinaires, ses certitudes affichées et ses doutes en arrière-plan, comme une épopée foutraque, fantasque et fantastique ; il y a des fêtes nocturnes, un bulldozer, des courses poursuites… il y a tout un monde d’identités singulières en passant derrière les mêmes façades. Avec dérision, naïveté et tendresse, ielles voudraient réconcilier nos côtés conformes et farfelus , ielles y parviennent allègrement et au final on s’en fiche un peu de cette histoire de maison, c’est leur énergie qui nous emporte.



À partir de 6 ans. .

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 80

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English :

L?Agonie du Palmier is a collective of street performers with a well-established reputation. This time, to talk about gender and diversity, L et K play with norms and standardization.

L’événement Théâtre Macédoine générale ! Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence