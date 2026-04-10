Théâtre Clochette a raté sa vie Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Théâtre Clochette a raté sa vie

Mardi 12 mai 2026 de 18h à 18h30. Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-12 18:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Géniale ton omelette. Pièce de Alain Béhar avec Cécile Saint-Paul, Alain Béhar.

Nous accueillons ensuite le projet itinérant d’Alain Béhar, complice du théâtre depuis ses débuts, qui s’écrit et se construit de lieu en lieu, au fil du temps et des actualités. C’est à la fois un texte sans fin et une ronde infinie de très courts dialogues à jouer, le plus souvent entre des couples, dans leur quotidien à la fois banal et singulier. Des instants pris dans les instants, avec de petits problèmes qui côtoient les plus gros, doucement décalés. On y entend les bruits du monde, très loin ou juste à côté, une forme d’impuissance et de résignation aussi, dans l’ordinaire de conversations comme à la maison. À la fois ça va et ça ne va pas, c’est trop triste et drôle, tendre et ironique. Une sorte de vaudeville déstructuré, quelqu’un a dit un jour de western contemporain , sans doute à cause de la musique, blues. .

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 80

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English :

Géniale ton omelette. Play by Alain Béhar with Cécile Saint-Paul, Alain Béhar.

L’événement Théâtre Clochette a raté sa vie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence