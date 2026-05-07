Spectacle L’affaire est dans le sac Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle L’affaire est dans le sac

Jeudi 25 juin 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 26 juin 2026 de 20h30 à 22h.

Samedi 27 juin 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:30:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27

Dan, paniqué, appelle son ex-copine Cindy au milieu de la nuit pour lui avouer qu’il a fait une énorme bêtise.

Intriguée (et peut-être encore un peu attachée ?), elle accepte de le rejoindre en bas de chez lui, dans un parc désert.



La situation dérape totalement quand Dan lui révèle la nature du problème il a un cadavre sur les bras et il a besoin d’elle pour s’en débarrasser. Pourquoi elle ? Parce qu’elle est la seule personne en qui il a confiance. Mais la vraie question est lui, peut-il vraiment avoir confiance en elle ? .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

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English :

Dan, in a panic, calls his ex-girlfriend Cindy in the middle of the night to confess that he has made a huge mistake.

L’événement Spectacle L’affaire est dans le sac Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence