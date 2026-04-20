Spectacle Affaire de Comédie Le Club Le 20/35 Aix-en-Provence
Spectacle Affaire de Comédie Le Club Le 20/35 Aix-en-Provence vendredi 8 mai 2026.
Aix-en-Provence
Spectacle Affaire de Comédie Le Club
Vendredi 8 mai 2026.
Samedi 9 mai 2026.
Vendredi 15 mai 2026.
Samedi 16 mai 2026.
Vendredi 22 mai 2026.
Samedi 23 mai 2026.
Vendredi 29 mai 2026.
Samedi 30 mai 2026.
Vendredi 5 juin 2026.
Samedi 6 juin 2026. Le 20/35 59 boulevard de la République Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-05 2026-06-06
Le Club débarque à Aix ! Affaire de Comédie vous propose un Comedy Club avec les meilleurs artistes de la région pour plus d’une heure de blagues.Adultes
Programme
– 19h Ouverture des portes, accueil et bar/restauration
– 20h30 Lancement du comedy club !
Déconseillé aux -16 ans, interdit aux -12 ans. Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.
C’est un placement libre. Pour une meilleure expérience, nous conseillons d’arriver minimum 30 minutes avant le spectacle. .
Le 20/35 59 boulevard de la République Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 19 64 42 affairedecomedie@gmail.com
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English :
The Club comes to Aix! Affaire de Comédie brings you a Comedy Club with the region?s top performers for over an hour of jokes.
L’événement Spectacle Affaire de Comédie Le Club Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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