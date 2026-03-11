Conférence Plongez dans le monde immense des minuscules mousses Salle Gassendi Museum d’Histoire Naturelle Aix-en-Provence

Conférence Plongez dans le monde immense des minuscules mousses

Jeudi 23 avril 2026 de 18h30 à 20h. Salle Gassendi Museum d’Histoire Naturelle 166 avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23 20:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence vous invite à sa prochaine conférence Plongez dans le monde immense des minuscules mousses Par Nils PERONNET, naturaliste spécialisé en vulgarisation scientifique

Les mousses nous invitent à ralentir notre marche et à regarder la nature de plus près. Plongez dans cet univers humide et luxuriant lors d’une conférence vivante, riche en photos et en dessins, pour mieux comprendre ce monde minuscule. Qu’est-ce qu’une mousse, et qu’est-ce qui n’en est pas ? À quoi servent-elles ? Comment se reproduisent-elles ? Et surtout… quels sont leurs secrets pour survivre avec bryo ? .

Salle Gassendi Museum d’Histoire Naturelle 166 avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 81 81 contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

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English :

The Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence invites you to its next lecture: Dive into the immense world of tiny mosses By Nils PERONNET, naturalist specializing in popularizing science

L’événement Conférence Plongez dans le monde immense des minuscules mousses Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence