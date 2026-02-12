Spectacle Nathan Chaudat Échecs et Maths La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle Nathan Chaudat Échecs et Maths

Mercredi 22 avril 2026 de 20h30 à 21h45.

Jeudi 23 avril 2026 de 20h30 à 21h45. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 20:30:00

fin : 2026-04-23 21:45:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-23

Enfin un cours de maths déjanté et hilarant ! On en a rêvé toute sa vie, un cours de maths où on se gauss(e) de rire pendant une heure. Nathan a rendu possible l’impossible, avec ce seul cours de Maths où on se tord de rire du début jusqu’à la fin !

Pour réussir cet exploit, Nathan s’est rendu compte qu’il valait mieux que ça se passe sur une scène plutôt que dans une salle de classe.



Je n’ai pas utilisé le théorème de Pythagore depuis 5734 jours, est-ce que c’est grave Docteur ?

Est-il vrai qu’en multipliant un nombre imaginaire par 3.14 on risque de devenir un hippie ?

Quelle est la probabilité de repartir de ce spectacle avec une boîte de cassoulet ?

Une paille contient-elle un ou deux trous ?

Vous aimez bien les maths ? Vous aimerez ce spectacle.

Vous détestez les maths ? Vous l’aimerez encore plus.



N.B. Pour la bonne réussite de ce cours, celui-ci nécessite impérativement la présence de fayots ET de cancres. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At last, a crazy, hilarious maths lesson! It’s something you’ve dreamed of all your life, a maths lesson where you can laugh your ass off for an hour. Nathan has made the impossible possible, with the only Maths course that makes you laugh out loud from start to finish!

L’événement Spectacle Nathan Chaudat Échecs et Maths Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence